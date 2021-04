Finidi George compie 50 anni: "Il Real mi voleva, ma il Betis fece un grande sforzo e mi ingaggiò"

Compie oggi 50 anni Finidi George, leggenda del calcio africano e nigeriano. Ala dalle spiccate doti tecniche, vinse una Champions League con l'Ajax battendo il Milan in finale nel 1995 e sfiorò il bis l'anno successivo, quando gli olandesi persero ai rigori contro la Juventus. Finidi ha raccontato qualche giorno fa un retroscena sul suo passaggio al Betis Siviglia, che vinse la concorrenza del Real Madrid: "Ci fu un incontro con uno dei dirigenti del Real Madrid tramite i miei rappresentanti, ma quella squadra non era quella di oggi. Poi è arrivato Lopera (il presidente del Betis dell'epoca, ndr) e io volevo lasciare l'Ajax, è stata un'occasione per cambiare scenario. Il Betis ha fatto un grande sforzo per ingaggiarmi, mi sono adattato molto velocemente e l'affetto dei tifosi è stato spettacolare". Quella 1996-97 fu la migliore delle quattro stagioni vissute dal giocatore in Andalusia: il Betis raggiunse il quarto posto in classifica e perse la finale di Copa del Rey contro il Barcellona. Si è ritirato a 33 anni, dopo le parentesi con Mallorca ed Ipswich.