Finito a chi? Mourinho ha un Benfica invincibile: da 45 gare di fila non perde in campionato

In fin dei conti quel dito puntato verso la 'M' di José Mourinho non è poi così insensato da parte dello Special One, dopo che il suo Benfica ha sconfitto lo Sporting per 2-1 ieri sera, nel derby di Lisbona. Un risultato che tra l'altro ha reso le aquile gli unici imbattuti nei principali campionati europei, nonostante i nove pareggi accumulati finora in Liga Portugal.

Gli encarnados condividevano questo primato con lo Slavia Praga, capolista del campionato ceco, finché ha perso nell'ultimo turno in casa contro l'Hradec Kralove (1-2). E il Benfica è rimasto isolato in questo record di invincibilità. Altri club in Europa sono andati vicini a questo traguardo, come il Fenerbahce di Tedesco che tuttavia ha una sola sconfitta in 30 partite di massimo campionato turco. Anche il Bayern schiacciasassi e laureato in anticipo campione di Germania è caduto, 1-2 contro l'Augusta, con 4 pareggi in 30 giornate.

Il Benfica al momento occupa il secondo posto in campionato, sorpassato lo Sporting nello scontro diretto ieri. Le Aquile però possono recriminare una mole di punti persi non indifferente nei pareggi contro Santa Clara, Rio Ave, Porto (due volte), Casa Pia (due volte), Braga, Sporting e Tondela. Il record di imbattibilità in Liga Portugal però prosegue: sono 45 partite consecutive che la squadra di Mourinho non sa cosa vuol dire la sconfitta. Striscia positiva cominciata dopo il ko contro il Casa Pia il 25 gennaio 2025.Il record assoluto del club risale al periodo tra il 1976/1977 e il 1978/1979, quando raggiunse le 56 partite consecutive d'invincibilità in Liga.