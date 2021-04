Flamengo e Palmeiras, 7 errori nella serie di rigori. Neymar ironico: "Se volete lezioni private..."

Il Flamengo ha vinto ieri la Supercoppa del Brasile battendo il Palmeiras. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (doppietta di Veiga per il Palmeiras e reti di Gabigol e De Arrascaeta per il Flamengo), tutto si è deciso ai calci di rigore ne sono serviti 18 in totale per assegnare il trofeo e ci sono stati ben 7 errori. Neymar, ex giocatore del Santos, ha ironizzato attraverso Twitter, suggerendo ai calciatori delle due squadre di prendere lezioni private. "Le iscrizioni ai corsi per calciare i rigori sono aperte. Visita il sito neymarjr.com e prenota subito il tuo posto", ha scritto la stella del PSG.