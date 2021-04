Flick difende il nemico Salihamidzic: "Gli insulti e le minacce alla famiglia sono inaccettabili"

In casa Bayern Monaco continua a far rumore l'addio di Hansi Flick, che ha annunciato la sua intenzione di lasciare il club a fine stagione. Il tecnico tedesco, in conferenza stampa, ha però difeso Hasan Salihamidzic, da molti indicato come il principale responsabile della rottura (per questioni di mercato e gestione della rosa) e attaccato per questo sui social network in modo pesante: "Penso che chiunque possa immaginare come ci si sente quando la propria famiglia viene attaccata in quel modo. Questo è inaccettabile. Brazzo ha una famiglia meravigliosa, sono stati superati i limiti. Abbiamo posizioni e pensieri diversi, ma ciò non significa che non ci apprezziamo. Non ci siamo mai attaccati personalmente. Il calcio è importante, ma non è la cosa più importante nella vita".