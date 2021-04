Flick sulla Superlega: "L'unico modo onesto per vincere in Europa è attraverso il campionato"

Hansi Flick prende parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Mainz che sancirà con ogni probabilità la vittoria della Bundesliga per il nono anno consecutivo. Il tecnico, in merito alla questione Superlega, della quale il club ha già preso le distanze, ha dichiarato: "La Bundesliga è la base su cui possiamo giocare in Champions League e vincere titoli internazionali. Essere in testa dopo 34 giornate: questa è la competizione più onesta. È un campionato meritato. Speriamo di vincere il campionato domani contro il Mainz".