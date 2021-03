Flick verso la Germania? Il Bayern Monaco pensa al sostituto: Julian Nagelsmann

Potrebbe essere Julian Nagelsmann, giovanissimo tecnico del RB Lipsia, il prossimo tecnico del Bayern Monaco. A lanciare la bomba di mercato è la Bild che lega questa scelta anche al prossimo ct della Germania. L’attuale tecnico bavarese Hansi Flick è infatti uno dei candidati, con Ralf Ragnick e Stefan Kuntz , alla sostituzione di Low al termine dell’Europeo che si terrà in estate. Anzi il candidato principale per la testata tedesca che per parla di come il Bayern sia alla caccia di un eventuale sostituto e abbia messo nel mirino il classe ‘87 che vanta già un’importante esperienza alle spalle sulle panchine di Hoffenheim e appunto Lipsia.