Florentino Perez e il futuro di Zidane: "Il Real Madrid non lo caccerà mai via, è una leggenda"

vedi letture

Non solo Superlega. Tra i tanti temi trattati da Florentino Perez nel corso dell'intervista rilasciata stanotte a Cadena SER, c'è stato anche il futuro di mister Zinedine Zidane: "In conferenza stampa siete veramente pesanti con tutte quelle domande sul futuro, Zidane ha parecchia pazienza. Gli chiedete sempre la stessa cosa... Zinedine ha un contratto col Real Madrid ed è una leggenda di questo club. Un giorno se ne andrà e, se lo farà, dovrà andarsene come una leggenda. Deciderà lui o lo decideremo insieme, ma non si alzerà mai una mattina dicendo che il Real Madrid l'ha cacciato via", le dichiarazioni del presidente del Real Madrid sul tecnico francese.