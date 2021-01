Focolaio Sporting, tre giocatori e diversi membri dello staff positivi: anche un ex Siena

Lo Sporting CP dovrà rinunciare per almeno 10 giorni al centrale Luís Neto (ex Siena), il terzino sinistro Nuno Mendes e l'attaccante sloveno Andraz Sporar. I tre giocatori sono risultati positivi al COVID-19 e sono attualmente in isolamento. Tutti asintomatici, salteranno la partita di domani in casa contro il Rio Ave. Secondo alcuni quotidiani portoghesi, oltre ai tre calciatori, ci sarebbero altri membri (almeno 6) del gruppo squadra positivi.