Fra bombazo e leyenda. Le reazioni dei quotidiani argentini all'addio di Aguero al City

“Il Manchester City saluta Aguero come una leggenda”. Titola così, in apertura del proprio sito, il celebre quotidiano argentino Olé. L’importanza del Kun per i Citizens è sottolineata anche dal Clarin che scrive, in merito all’addio del giocatore dopo 10 anni nel club: “Il City ha annunciato che gli costruirà una statua”. Spazio alla notizia anche sui quotidiani generalisti come El Dia: “Bombazo: confermato l’addio di Aguero al City”.