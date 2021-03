Francia, Deschamps: "Dembélé e Martial diversi dagli altri attaccanti. Vinto grazie a loro"

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha così commentato il successo dei campioni del mondo per 2-0 in Kazakistan: "Dembélé e Martial hanno fatto vedere cose interessanti. Ousmane ha dimostrato di tenere fisicamente e fare la differenza come in occasione del gol. Anthony ha avuto la possibilità di giocare ed è stato decisivo sul gol di Ousmane con quel controllo orientato. È un bel segnale per entrambi. Fanno parte della squadra e posso contare su di loro in ogni momento. Anche se hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti. Contro un avversario che giocava molto chiuso era importante fare movimento e saltare l'uomo davanti. Ci siamo riusciti grazie a loro due".