Francia, Deschamps sul ritorno di Benzema: "Ci siamo parlati, ho riflettuto e deciso"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha commentato così il ritorno di Karim Benzema dopo 6 anni in nazionale: "Con Karim c'è stato un passaggio importante. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato. Questo è il primo passo, poi ho preso del tempo per pensare. Per analizzare quel che ci siamo detti. Non parlerà del contenuto della nostra conversazione. Non vi dirò quando e dove c'è stato questo incontro, ma è stato un po' di tempo fa. E alla fine abbiamo preso la decisione di convocarlo. Ho sempre detto questa cosa, anche se qualcuno si era messo a ridere. Non ho mai detto che Karim Benzema non potesse mai essere convocato. Puoi chiedermi perché ora e non prima. Non sono un mago, lui non è un mago. È successo ora, non si può tornare indietro. Questi sono i fatti".