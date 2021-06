Francia, Gignac verso la partecipazione alle Olimpiadi come fuoriquota

Secondo quanto riportato da Le Parisien André-Pierre Gignac sarà presente nella lista del ct dell'Under 23 francese, Sylvain Ripoll, per le Olimpiadi di Tokyo. Entro il 30 giugno sarà diramata la lista dei 18 giocatori (più 4 riserve) e la scelta del fuoriquota è caduta sull'attaccante del Tigres. Al contrario, non ci sarà Kylian Mbappé nonostante abbia i requisiti per far parte della spedizione: il PSG ha posto il veto. Lo stesso dicasi per il Rennes e il Lille con i suoi giocatori. Incerta anche la presenza di elementi come Upamecano, Nkunku, Tousart e Meslier, sempre per la contrarietà dei rispettivi club a lasciar partire i loro tesserati per il Giappone.