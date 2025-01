Ufficiale Gabigol resta in Brasile: l'ex attaccante dell'Inter ha firmato un quadriennale col Cruzeiro

Dopo l'addio al Flamengo, che l'aveva progressivamente escluso dalla formazione titolare nella sua ultima stagione coi rubronegros, Gabigol resta nel Brasileirao. L'ex giocatore dell'Inter com'era ampiamente nelle attese riparte dal Cruzeiro, che ha chiuso nono in campionato e disputerà la prossima Copa Sudamericana, dopo aver perso la finale nel 2024.

La Raposa l'ha annunciato non appena è iniziato l'anno nuovo, con l'attaccante che ha firmato un contratto quadriennale e rimanderà il rientro in Europa, vivendo una nuova sfida in terra carioca.