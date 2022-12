ufficiale Seguito da Atalanta e Fiorentina, il croato Biuk va a giocare con Chiellini e Bale

Seguito nelle scorse settimane da Fiorentina e Atalanta, il futuro dell'esterno offensivo croato Stipe Biuk (2002) non sarà però in Serie A. Ufficializzato il suo acquisto da parte del Los Angeles FC in MLS, squadra di Bale e Chiellini, che l'ha prelevato dall'Hajduk Spalato e ha sottoscritto un contratto fino al 2026 con opzione a favore del club per un altro anno.