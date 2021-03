Germania, cade un'imbattibilità ventennale. L'ultima sconfitta nelle qualificazioni era del 2001

vedi letture

A Duisburg cade l’imbattibilità della Germania nelle qualificazioni ai Mondiali. La squadra tedesca, prima della sconfitta di questa sera contro la Macedonia del Nord, infatti non perdeva una gara simile da quasi 20 anni. L’ultima volta fu infatti nel settembre del 2001 quando l’Inghilterra passò a Monaco per 5-1 con una tripletta di Michael Owen e i gol di Gerrard e Heskey, mentre per i padroni di casa il gol fu firmato da Jancker. Tutti giocatori che hanno appeso gli scarpini al chiodo da tempo. Da allora erano arrivate 30 vittorie e 5 pareggi con l’attuale ct Joachim Low che per la prima volta assapora il gusto amaro della sconfitta nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo.