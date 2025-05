Ufficiale Germania, ecco il nuovo vice di Nagelsmann: dall'Hoffenheim arriva Benjamin Hübner

Sarà Benjamin Hübner il nuovo vice allenatore della nazionale tedesca. L'ex vice allenatore dell'Hoffenheim, 35 anni, sostituirà Sandro Wagner nello staff tecnico del commissario tecnico Julian Nagelsmann. Wagner ha deciso di lasciare la DFB di sua spontanea volontà dopo la Final Four della UEFA Nations League che si disputerà all'inizio di giugno. Dal 1 luglio 2025 Hübner sarà un ulteriore vice allenatore insieme a Benjamin Glück e Mads Buttgereit. Il contratto di Hübner avrà inizialmente una durata di tre anni.

Hübner ha dichiarato: "È un grande onore poter lavorare per la nazionale. Non vedo l'ora di affrontare le prossime sfide all'interno dello staff tecnico. Ho avuto il mio periodo di maggior successo all'Hoffenheim con Julian Nagelsmann, che ha avuto un profondo impatto su di me come giocatore, ma anche sul mio futuro ruolo di vice allenatore. Pertanto, sono molto entusiasta di tornare in campo con la squadra a settembre e, naturalmente, non vedo l'ora che arrivi il Mondiale del prossimo anno, per il quale daremo il massimo".

Il CT della Nazionale Julian Nagelsmann, ha invece affermato: "Conosco molto bene Benni per i tre anni trascorsi insieme all'Hoffenheim. È sempre stato un vero giocatore di squadra, appassionato e capace di mettere da parte i propri interessi. Anche da giocatore, ha sempre pensato in modo strategico ed è stato un leader dentro e fuori dal campo. Grazie a queste competenze e alla sua esperienza professionale, è un'eccellente aggiunta al nostro team di allenatori. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Benni nella nazionale tedesca.