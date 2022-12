ufficiale Hoffenheim, il capitano Hubner si arrende ed è costretto a ritirarsi

vedi letture

Il capitano dell'Hoffenheim si arrende, Benjamin Hübner ha deciso di porre fine alla sua carriera. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 33 anni, il difensore ha maturato la scelta a seguito di una sequenza di infortuni che hanno compromesso le ultime annate. Una sola presenza per lui in questa stagione, ossia lo scorso 31 luglio nella prima gara ufficiale, in Coppa di Germania. Ma già nel 2021/22 il suo impiego è stato minimo, con soli 6 gettoni mentre il 2020/21 è stato saltato in toto. All'Hoffenheim dal 2016, chiude con 122 presenze e 8 reti in Bundesliga.