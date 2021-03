Germania, Gosens resta in nazionale ma salta la sfida con l'Islanda

vedi letture

Robin Gosens non prenderà parte alla sfida fra Germania e Islanda in programma giovedì sera a Duisburg. Il laterale dell'Atalanta, alle prese con una contrattura all'adduttore sinistro, resta con i compagni di nazionale ma non potrà scendere in campo per la prima sfida della Germania. Ai box anche Nicklas Sule, per un problema alla coscia. Lo riporta Sky Sport Deutschland.