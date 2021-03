Germania, Hoeness critica Low: "Non lo capisco. Ha cambiato sistema di gioco senza motivo"

L’ex stella della Germania Uli Hoeness ha usato parole dure dopo la sconfitta della nazionale contro la Macedonia questa sera attaccando in particolare il ct Joachim Low: “Non lo capisco per nulla, sta cambiando un sistema di successo senza alcun motivo e sta creando solo confusione. Soprattutto in difesa dove ha scelto una difesa a tre anziché a quattro. In avanti invece non è stato creato nulla, siamo stati nulli. Tutta la mia euforia è sparita”.