Germania, Kuntz si sfoga: "Molti club di Bundesliga ci hanno negato i giocatori per Tokyo"

Il ct della Nazionale Olimpica tedesca Stefan Kuntz dopo aver diramato le convocazioni per Tokyo si è sfogato contro alcuni club tedeschi per non aver concesso giocatori alla Germania per il torneo a cinque cerchi: "La volontà di supportare la squadra olimpica è stata diversa fra i vari club di Bundesliga. Alcuni grandi club purtroppo non hanno voluto aiutare come sperato. - spiega Kuntz come si legge sul sito della DFB - Per questo sono ancora più contento di come altre società abbiano aiutato il mio lavoro permettendoci di presentare questa squadra ai Giochi Olimpici".