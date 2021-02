Germania, Low entusiasta di Musiala: "Potenziale enorme, probabilmente sarà convocato"

vedi letture

Nella giornata di oggi la stella del Bayern Monaco Jamal Musiala, in gol ieri sera contro la Lazio in Champions League, ha deciso di vestire la maglia della Germania anziché quella dell’Inghilterra (vestita con le nazionali giovanili). Una decisione che è stata accolta con grande favore anche dal ct Joachim Low che ha aperto a una convocazione del classe 2003 per le gare in programma a marzo: “Sono molto felice che abbia deciso di giocare con la Germania in futuro, in lui vedo un potenziale enorme. Non posso dargli delle garanzie, ma credo che lo convocheremo per le sfide di marzo quando giocheremo tre gare internazionali in poco tempo”.