Musiala ha deciso, giocherà per la Germania: "Ma una parte del cuore resta inglese"

Jamal Musiala ha deciso: giocherà con la Nazionale tedesca. Il talento del Bayern Monaco, conteso da Löw e Southgate, ha annunciato la sua decisione a The Athletic: "Alla fine ho solo ascoltato i miei sentimenti. E questa decisione mi sembra giusta al 100%. Il mio cuore è diviso tra Germania e Inghilterra, ma entrambe le parti continueranno a battere. Ci ho pensato molto".

Nato a Stoccarda, si è trasferito in Inghilterra all'età di sette anni ed è entrato nelle Academy di Southampton e Chelsea prima di trasferirsi a Monaco nell'estate del 2019. Grazie alla doppia cittadinanza, ha giocato nelle selezioni giovanili inglesi ma da grande vuole essere "tedesco": "Ho avuto una conversazione molto onesta con Joachim Löw. Ci siamo incontrati di persona a Monaco e mi ha mostrato un percorso molto chiaro in Nazionale. Lui e Bierhoff hanno mostrato molto interesse nei miei confronti, volevano capire quali fossero le mie motivazioni. Sono rimasto impressionato da quanto fossero ben informati sul mio conto. Mister Löw ha elaborato e analizzato il mio stile di gioco, i miei punti di forza e di debolezza in modo approfondito. Mi vede come un centrocampista offensivo e apprezza le mie qualità Anche Flick e i miei compagni del Bayern hanno contribuito a questa decisione".