Germania, Miroslav Klose potrebbe avere una panchina: sull'ex Lazio il Fortuna Dusseldorf

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Rheinische Post Miroslav Klose potrebbe iniziare la sua carriera di allenatore di una prima squadra. L'ex attaccante della Lazio, oggi assistente di Hansi Flick al Bayern, sarebbe fra i papabili per guidare il Fortuna Düsseldorf, squadra di Zweite Bundesliga (l'equivalente della nostra Serie B) che potrebbe salutare l'attuale tecnico Uwe Rösler, in scadenza di contratto. Klose, 43 anni il prossimo 8 giugno, ha già fatto sapere che non continuerà la sua esperienza in Baviera.