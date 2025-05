Ufficiale Germania, Nagelsmann perde il vice: Sandro Wagner lascerà dopo la Final Four

La notizia era nell'aria da diverse settimane, nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: dopo un colloquio con il CT tedesco Julian Nagelsmann, l'attuale vice allenatore Sandro Wagner ha deciso di lasciare il suo incarico al termine delle Final Four della UEFA Nations League.

Wagner è entrato a far parte dello staff tecnico di Nagelsmann insieme a Benjamin Glück nel settembre 2023. In precedenza aveva lavorato come vice allenatore della Germania Under-20 sotto la guida di Hannes Wolf, con il quale affiancò Rudi Völler (all'epoca allenatore ad interim) in una partita della nazionale maggiore dopo l'addio di Hansi Flick. Wagner si appresta a conseguire la licenza di allenatore più alta in Germania.

"A livello personale, comprendo e rispetto pienamente il desiderio di Sandro di diventare un allenatore", ha dichiarato Julian Nagelsmann. "Abbiamo sempre avuto una comunicazione chiara e trasparente a riguardo. Sandro è stato una risorsa preziosa per la nostra squadra grazie alla sua competenza e alla sua personalità. Quello che è iniziato come un progetto per il nostro Europeo di casa nel 2024 si è trasformato in una collaborazione a lungo termine e di fiducia con Benjamin Glück e tutto lo staff tecnico, e ora vogliamo concludere con la vittoria della Nations League a Monaco. Auguro a Sandro tutto il meglio per il prossimo passo della sua carriera".

Lo stesso Wagner ha spiegato la sua decisione: "Lavorare come vice allenatore della nazionale tedesca è stato e rimane un enorme privilegio per me. Sarò sempre grato per questa opportunità e sono orgoglioso di aver fatto così tanto insieme a questo fantastico team di allenatori. Gli Europei in casa rimarranno sempre un'esperienza indimenticabile per me. Tuttavia, voglio fare il passo successivo. Non è un segreto che il mio desiderio sia quello di diventare un giorno allenatore capo. Avere iniziato il mio percorso da allenatore professionista a gennaio non ha fatto altro che chiarirmi le idee, e sono stato molto aperto nella comunicazione con tutti i membri della DFB. Sono molto grato per la loro comprensione. Ora possiamo lavorare insieme concentrandoci completamente sul nostro prossimo obiettivo: vincere la Nations League in casa. Darò tutto me stesso per realizzarlo".