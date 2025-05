Ufficiale Dopo l'addio a Nagelsmann, Wagner trova squadra in Bundesliga: guiderà l'Augusta

Dopo aver lasciato il ruolo di vice allenatore della nazionale tedesca, Sandro Wagner ha trovato squadra. L'Augusta ha ingaggiato il 37enne, che ha firmato un contratto triennale, valido fino al 30 giugno 2028.

"Siamo lieti di aver scelto Sandro Wagner come nuovo allenatore di FCA: vive e respira calcio. Sandro è molto ambizioso e pienamente impegnato nella direzione del nostro club. Ha già dimostrato nei suoi precedenti incarichi di saper sviluppare squadre e giocatori. Sandro è estremamente meticoloso e sa come motivare una squadra con la sua passione. Non vediamo l'ora di lavorare con lui", ha dichiarato l'amministratore delegato del club, Michael Ströll.

"Il mio obiettivo era lavorare come capo allenatore in Bundesliga. I colloqui con il club mi hanno convinto che questo ruolo all'Augusta fosse la scelta perfetta per me. L'FCA ha una filosofia chiara, che si adatta perfettamente al mio stile di gioco. Sono un giovane allenatore e voglio crescere insieme al club. L'ambiente qui ad Augsburg è perfetto per questo. Come me, l'FCA è molto ambizioso e ha strutture solide e un ambiente fantastico. C'è molto potenziale nella squadra e non vedo l'ora di lavorare con loro", ha commentato Sandro Wagner".

Wagner ha collezionato oltre 300 presenze ufficiali durante la sua carriera da giocatore, rappresentando la nazionale tedesca, l'FC Bayern Monaco, il TSG Hoffenheim e l'Hertha BSC, tra gli altri. Wagner, vincitore tre volte della Bundesliga e due volte della Coppa di Germania, ha giocato sotto la guida di diversi allenatori di alto livello, tra cui Julian Nagelsmann, Ottmar Hitzfeld, Niko Kovac e Jupp Heynckes.