Rudiger è in scadenza con il Real, ma ha ricevuto un'offerta per partire: la situazione

La situazione del reparto difensivo del Real Madrid sta prendendo una preoccupante piega. Mentre Eder Militao deve sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico - il che lo costringerebbe a rinunciare al Mondiale 2026 - il club madrileno si vede obbligato a rivedere i propri piani difensivi proprio in un momento pesantissimo della stagione.

Secondo le informazioni riportate da El Larguero, questo nuovo intoppo per Alvaro Arbeloa e il club madrileno potrebbe accelerare decisioni importanti all'interno della società. In primis lo stop di Militao sarebbe più lungo del previsto, così la dirigenza del Real dovrebbe trovare un sostituto in tempi rapidi, mentre il CT Ancelotti perderebbe una colonna importante della difesa del Brasile. In Casa Blanca, tuttavia, si starebbero valutando rinforzi immediati. A maggio ragione qualora Raúl Asencio dovesse levare subito le tende, vista la volontà del giocatore di cambiare aria.

C'è il caso caso Rudiger. Il difensore tedesco, ex Roma, è tornato su ottimi livelli dopo i recenti problemi fisici. Sebbene abbia ricevuto un'interessante proposta per lasciare Madrid, il giocatore non chiude affatto la porta a un rinnovo di contratto con i Blancos. Il suo contratto al momento è pericolosamente in scadenza il prossimo 30 giugno e tra i vari club che si sono messi in fila per il 33enne ci sarebbe anche la Juventus.