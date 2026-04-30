Real, per Rudiger c'è una proposta importante sul tavolo. Ma il tedesco potrebbe rinnovare

Il Real Madrid starebbe valutando interventi sul mercato per coprire alcune possibili partenze, soprattutto nel reparto difensivo. Raúl Asencio, profilo giovane su cui non mancano riflessioni interne, è uno degli indiziati a partire, mentre a rendere il quadro ancora più incerto è la posizione di Antonio Rudiger.

Il difensore, tornato recentemente a buoni livelli dopo alcuni problemi fisici, avrebbe ricevuto un’offerta interessante da un altro club. Il centrale tedesco, però, non ha ancora preso una decisione definitiva e, secondo le indiscrezioni, starebbe valutando anche la possibilità di restare a Madrid. "Rüdiger ha una proposta importante sul tavolo, ma sta riflettendo sul suo futuro", è quanto filtra dall’ambiente vicino al giocatore, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

In questo scenario, il Real Madrid si trova davanti a un bivio. Da un lato la necessità di garantire continuità a un reparto già colpito da diversi problemi, dall’altro l’esigenza di programmare il futuro con eventuali innesti mirati. Il prossimo mercato estivo potrebbe quindi diventare decisivo per definire la nuova struttura difensiva del club.