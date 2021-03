Gignac: "Il Valencia mi voleva. Mi mandarono un prosciutto, ero quasi tentato di andarci..."

vedi letture

Un ritorno di André-Pierre Gignac a Marsiglia è possibile? Non come giocatore, come ha annunciato l'attaccante del Tigres ai microfoni di RMC Sport: "Lo dico in tutta sincerità, non hanno bisogno di me. Ma in futuro, come allenatore, perché no? Ho questa ambizione. I primi due anni non sono stati facili, le critiche erano giuste. Ero sempre infortunato, fisicamente non al top. Le cose sono cambiate nel 2014 con Bielsa, è scattato qualcosa".

L'aneddoto sul Valencia: "Mi contattò Emery, parlammo di piani tattici ma alla fine ho rifiutato. Mi chiamarono anche Liverpool e Marsiglia, decisi tra queste due squadre. Per convincermi, il Valencia mi mandò un buon prosciutto. Ti giuro che mi fecero venire voglia di andarci".