Ufficiale Girona, Ibrahima Kébé saluta: il centrocampista passa in prestito al Lommel SK

Movimento in uscita per il Girona, che cede Ibrahima Kébé in prestito ai belgi del Lommel SK. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Girona FC e Lommel SK hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ibrahima Kébé. Il centrocampista maliano giocherà così per il club belga, che milita in Seconda Divisione, fino al termine della stagione.

Ibrahima Kebé, 23 anni, è arrivato al Girona nel febbraio 2019, ancora adolescente, e presto è diventato una presenza fissa nella filiale biancorossa. Dopo aver alternato le convocazioni con la squadra B e con la prima squadra, sempre nel Segona A, ha finito per esordire in una partita contro il Las Palmas nel giugno 2020 e nell'ottobre 2023 lo ha fatto in Primaria. Ibrahima Kébé ha disputato 69 partite ufficiali con la maglia del Girona. Il 27 dicembre ha rinnovato per altri due anni, fino al 2026, e successivamente è andato in prestito al CD Mirandés, dove è stato per la prima metà di quest'anno".