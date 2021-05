Gli occhi del Bayern Monaco su Busquets: ma per partire il Barça dovrebbe svincolarlo

Sarà un'estate torrida a Barcellona, dove il club prepara una grande rivoluzione dopo la deludente annata appena terminata. Secondo quanto scrive dalla Spagna AS, uno dei tanti possibili partenti potrebbe essere Sergio Busquets, colonna blaugrana degli ultimi tredici anni, che potrebbe essere ai titoli di coda in Catalunya. Sul mediano spagnolo il Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni ma, visto l'alto ingaggio richiesto dal numero 5, il Barcellona dovrebbe risolvere il contratto (in scadenza nel 2023) per permettere un accordo più semplice per il calciatore.