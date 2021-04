Granada eliminato dall'Europa League, Soldado: "Episodi decisivi, Pogba meritava il rosso"

vedi letture

Il Granada è stato eliminato ieri dal Manchester United nei quarti di Europa League. La qualificazione dei Red Devils non è mai stata in discussione, anche se Roberto Soldado recrimina per un episodio: "Sappiamo che i dettagli fanno la differenza e che la qualificazione era in salita, ma il secondo cartellino giallo per Pogba era evidente. Avrebbe potuto riaprire i giochi. S'è visto chiaramente che era un intervento da secondo giallo, ma l'arbitro non l'ha considerato così".