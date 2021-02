Granada, Herrera: "La lezione col Barça ci è servita. Era importante non subire reti"

Yangel Herrera, autore del primo gol del Granada, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il 2-0 contro il Napoli nel match di andata dei sedicesimi di Europa League: "È stata una vittoria molto, molto importante. Abbiamo sviluppato molto bene il nostro piano di gioco e siamo stati molto concentrati per tutti i 90 minuti. Siamo riusciti a passare in vantaggio all'inizio della partita, poi abbiamo tenuto duro. Era importante non subire reti. Questa squadra è in grado di imparare dagli errori che commette: il quarto di finale di Copa del Rey contro il Barcellona ci è sfuggito negli ultimi minuti, stavolta siamo riusciti a mantenere il risultato".