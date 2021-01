Grecia, El Arabi decisivo: l'Olympiacos si impone per 2-1 sul campo del Panetolikos

Vittoria esterna per l’Olympiacos che si è imposto per 2-1 sul campo del Panetolikos. Ospiti avanti con Fortounis nel primo tempo, poi in avvio di ripresa è arrivato l’1-1 firmato da Tahar. Nella ripresa El Arabi ha firmato il gol decisivo per la vittoria. Con questo risultato l’Olympiacos prosegue la sua corsa in vetta alla classifica con 41 punti, mentre gli ospiti restano terzultimi con 11 punti conquistati.