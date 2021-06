Guardiola, lacrime di coccodrillo? Il padre di Aguero: "Voleva rinnovare, ma Pep non ha voluto"

Lacrime di coccodrillo per Pep Guardiola? Sì, almeno a giudicare le pesanti accuse di Leonel Del Castillo, padre di Sergio Aguero, ex attaccante del Manchester City. Per il quale, appunto, il tecnico spagnolo ha versato in mondovisione fiumi di lacrime e speso parole al miele. Le cose, stando alla versione di Del Castillo, non stavano esattamente come le ha raccontate il buon Pep: “Sono cose che succedono nel calcio - ha detto il padre del Kun alla radio La Red commentando l’addio del figlio al City - quando qualcuno ti dice che non puoi continuare in una squadra e non ti lascia altra strada che cambiare club. Non ha mai voluto Aguero: lui ha provato a rinnovare col City, ma non hanno voluto. Dopodiché, Tottenham, Arsenal e Chelsea si sono interessate.

Aveva intenzione di ritirarsi nell’Independiente, ma non è stato trattato bene dal club, come del resto è successo ai suoi fratelli e a me. Se cambierà la dirigenza non so, magari le cose possono cambiare”.