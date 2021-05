Man. City, Guardiola saluta Aguero in lacrime: "È una persona speciale, insostituibile"

Sergio Aguero ha giocato oggi la sua ultima partita con la maglia del Manchester City. Il tecnico Pep Guardiola lo saluta tra le lacrime ai microfoni di Sky Sports dopo la partita vinta 5-0 contro l’Everton: “È una persona speciale per noi, non possiamo rimpiazzarlo, proprio non possiamo. Ci sono tanti giocatori in questo club, ma ce ne sono alcuni come lui che rendono questo club quello che è”.

L'attaccante argentino, a meno di clamorose sorprese, firmerà un biennale con il Barcellona.