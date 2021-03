Guedes fa impazzire il Valencia al 92': 2-1 in rimonta al Villarreal, succede tutto nel finale

vedi letture

Clamoroso al Mestalla, dove il Valencia vince in rimonta grazie a due reti segnate nei minuti finali. Beffa tremenda per il Villarreal, in vantaggio fino all'89': Moreno sblocca al 40' su rigore, ma sempre dal dischetto arriva il pareggio di Soler. Nel recupero, al 92', il guizzo di Guedes (su assist di Oliva) fa esultare la squadra di Gracia , che non concede spazio a Patrick Cutrone.

Il programma completo:

Valencia-Villarreal 2-1: 40' rig. Moreno (VI), 89' rig. Soler, 92' Guedes

Domani

Valladolid-Getafe

Elche-Siviglia

Cadice-Eibar

Osasuna-Barcellona

Domenica

Huesca-Celta Vigo

Atletico Madrid-Real Madrid

Real Sociedad-Levante

Athletic Club-Granada

Lunedì

Betis-Alaves

Classifica dopo 25 turni:

Atlético Madrid 58, Barcellona 53, Real Madrid 53, Siviglia 48, Real Sociedad 42, Betis 39, Villarreal 37, Granada 33, Levante 32, Athletic 30, Valencia 30, Celta 30, Osasuna 28, Getafe 27, Cadice 25, Eibar 22, Valladolid 22, Alavés 22, Elche 21, Huesca 20

Villarreal e Valencia una partita in più

Atletico Madrid, Siviglia, Athletic Club ed Elche una partita in meno