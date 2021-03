Gundogan ha segnato più di tutti in Premier nel 2021. Il goleador del City è un centrocampista

Il volto del Manchester City frantuma record di questa stagione è Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco è andato a segno anche questa sera contro l'Everton, nel due a zero che ha consentito alla squadra di Guardiola di accedere alle semifinali di FA Cup per la terza stagione consecutiva (non accadeva dagli anni '30). L'ex Dortmund ha portato così a sedici il suo bottino di gol stagionale, dodici dei quali sono stati siglati da gennaio 2021 ad oggi: in questo lasso di tempo - considerando tutte le competizioni - nessun giocatore di Premier League ha fatto meglio. Guardiola, che ne ha sempre tessuto le lodi, si gode il suo jolly e un momento straordinario per la sua squadra, che con il successo di stasera ha infilato la diciassettesima trasferta consecutiva senza sconfitte.