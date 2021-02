Gundogan trascinatore del City: "Sono più libero di attaccare, la flessibilità aiuta la squadra"

Ilkay Gundogan sta vivendo forse il momento migliore della sua carriera. Senza l'infortunato Kevin de Bruyne, è lui il vero trascinatore del Manchester City di Pep Guardiola, che sta dominando la Premier League. Il centrocampista tedesco ha parlato a SKy Sports Germania: "In passato ci sono stati momenti molto positivi, in cui giocavo altrettanto bene. Oggi ho aggiunto i gol, ecco perché spicca di più il mio rendimento. Ho un ruolo più offensivo, più liberta di attaccare, ma dipende dal duro lavoro che faccio. Mi piace anche difendere, quando sto più dietro ho più la possibilità di avere la palla tra i piedi e mi sento più responsabile. Questa flessibilità fa bene a me e alla squadra".

La Premier: "Se continueremo così, saremo favoriti al titolo. C'è ancora molto lavoro da fare, come squadra e come singoli. Sappiamo quello che abbiamo costruito e quali responsabilità abbiamo, vogliamo vincere".

Champions League e coronavirus: "Quello che conta è la salute di tutti. Mi sento privilegiato perché ho la possibilità di lavorare: i miei amici in Germania mi dicono che guardare le partite di Bundesliga o Premier è l'unica cosa normale in questo momento nelle loro vite".

La positività di Muller: "Spero non abbia sintomi, come è successo a me. Ci è voluto un po' per riprendermi, ho avuto qualche problema durante gli allenamenti ed è stato difficile tornare al top".