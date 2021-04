Haaland al Barça? The Sun va controcorrente e rilancia: "Al Manchester City insieme a Messi"

Erling Haaland al Barcellona? Non secondo The Sun, che rilancia proprio in queste ore la notizia dell'interesse del Manchester City per il bomber norvegese e anche per... Lionel Messi. Nei piani dei Citizens, almeno a detta del tabloid inglese, ci sarebbe infatti l'idea di regalare a mister Guardiola già dalla prossima estate sia il suo pupillo in scadenza di contratto col Barça sia il giovane e talentoso attaccante del Borussia Dortmund. Un doppio scenario clamoroso, che per ora trova riscontri però solamente in Inghilterra.