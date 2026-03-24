Hancko sta vivendo un momento straordinario: "A volte provo la sindrome dell'impostore"

Arrivato la scorsa estate dal Feyenoord, David Hancko si è rapidamente imposto come uno dei pilastri della difesa dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha investito circa 30 milioni di euro per assicurarsi il nazionale slovacco, legandolo con un contratto fino al 2030, e i risultati stanno dando ragione alla dirigenza: con 42 presenze, il classe ’97 è diventato un punto fermo nello scacchiere di Diego Simeone.

Eppure, dietro la crescita costante e le prestazioni convincenti, Hancko nasconde un lato più umano e inaspettato. Premiato come miglior giocatore slovacco del mese, il difensore ha confessato sensazioni sorprendenti: "Sto vivendo un momento straordinario, ma a volte provo la sindrome dell’impostore". Un’immagine emblematica arriva dal recente derby contro il Real Madrid: "Quando sono rientrato negli spogliatoi mi sono chiesto: ‘Dove sono finito?’ Poi ti ritrovi in campo accanto a queste stelle, arrivano le prime vittorie, un gol in Champions League… e senti solo una grande sensazione di gratitudine".

Parole che raccontano il percorso di un calciatore cresciuto lontano dai riflettori più accecanti (e passato in Italia senza lasciare grandi ricordi), ma capace oggi di competere ai massimi livelli. Non a caso, Hancko guarda già al futuro con chiarezza: "Voglio restare all’Atlético il più a lungo possibile, magari rinnovare e vincere titoli qui a Madrid".