David Hancko, lasciato fuori dall'hotel dell'Al Nassr. E deve giocare 20 anni all'Atletico

Un anno fa David Hancko era il primo obiettivo di Giuntoli per la difesa della Juventus. Perché capace di giocare sia da difensore centrale che da terzino sinistro, ma serviva un'offerta da almeno 30-35 milioni per acquistarlo. Proposta arrivata dall'Atletico quando sembrava oramai fuori tempo massimo, perché era a un passo dall'addio all'Europa.

Perché Hancko è finito al centro di una telenovela di mercato, una storia praticamente da film, con in mezzo i soldi arabi. "L'Al-Nassr non era la nostra prima opzione, perché ho sempre voluto restare in Europa. E anche se in passato avevo parlato con allenatori e direttori sportivi di altri club durante le finestre di mercato, il trasferimento non si era mai concretizzato. Quest’estate è arrivata solo un’offerta, ma era incredibile... quindi abbiamo dovuto sederci e parlarne. Da un certo punto di vista, non era l’ideale dover trascinare mia moglie incinta dall’altra parte del mondo, fino a Riad, ma mi ha detto che sarebbe venuta e che ce l’avremmo fatta. Anche se, ovviamente, lei aveva le sue preferenze su dove andare".

"Non mentirò, quel contratto era semplicemente... Se confronto i contratti, dovrei giocare nell’Atlético per 20 anni per guadagnare così tanto. E ho un contratto di cinque anni con loro, mentre con l’Al-Nassr erano solo quattro. Quando abbiamo cominciato a percepire che qualcosa non andava in Austria, il mio agente ha fatto sapere all’Atlético che potevano ancora prendermi. E l’Atlético ha fatto in un giorno e mezzo quello che avremmo voluto facesse in un anno e mezzo". Oggi David Hancko compie 28 anni.