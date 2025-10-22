Atletico Madrid, Hancko: "Arsenal fra le squadre migliori al mondo. Siamo davvero delusi"

Il difensore dell'Atletico Madrid David Hancko ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della UEFA dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal: "E' stata una partita molto dura. C'era da aspettarselo perché sono una delle squadre migliori al mondo in questo momento, senza dubbio. Nel primo tempo ha funzionato, siamo riusciti a difendere, anche se hanno creato qualche occasione. Personalmente, ho affrontato Bukayo Saka, il che è sempre una grande sfida. Eravamo vicini al gol, eravamo sullo 0-0 all'intervallo.

Siamo riusciti a difendere sui loro calci piazzati e loro sono i migliori al mondo in questo momento. Nel secondo tempo, improvvisamente sono andati sull'1-0, su calcio piazzato. Poi ho ricevuto un gran cross di Marcos [Llorente] e un colpo di testa davvero buono. Se avessi colpito un po' meglio, sarebbe potuto essere l'1-1, ma improvvisamente in cinque minuti era il 3-0. Questo dimostra quanto siano bravi, non puoi fermarti nemmeno per un secondo.

Siamo davvero delusi di non essere riusciti a ottenere un risultato migliore e ora il 4-0 sembra davvero brutto. Non è stato facile. Ci guardavamo intorno e ti sentivi come se fossimo in partita, che stessimo cercando di fare punti e che si stesse arrivando alla parte finale della partita, ma poi...Improvvisamente la partita è finita. Dobbiamo solo riprenderci e cercare di giocare in modo più semplice".