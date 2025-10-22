Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atletico Madrid, Hancko: "Arsenal fra le squadre migliori al mondo. Siamo davvero delusi"

ieri alle 10:48
Andrea Piras

Il difensore dell'Atletico Madrid David Hancko ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della UEFA dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal: "E' stata una partita molto dura. C'era da aspettarselo perché sono una delle squadre migliori al mondo in questo momento, senza dubbio. Nel primo tempo ha funzionato, siamo riusciti a difendere, anche se hanno creato qualche occasione. Personalmente, ho affrontato Bukayo Saka, il che è sempre una grande sfida. Eravamo vicini al gol, eravamo sullo 0-0 all'intervallo.

Siamo riusciti a difendere sui loro calci piazzati e loro sono i migliori al mondo in questo momento. Nel secondo tempo, improvvisamente sono andati sull'1-0, su calcio piazzato. Poi ho ricevuto un gran cross di Marcos [Llorente] e un colpo di testa davvero buono. Se avessi colpito un po' meglio, sarebbe potuto essere l'1-1, ma improvvisamente in cinque minuti era il 3-0. Questo dimostra quanto siano bravi, non puoi fermarti nemmeno per un secondo.

Siamo davvero delusi di non essere riusciti a ottenere un risultato migliore e ora il 4-0 sembra davvero brutto. Non è stato facile. Ci guardavamo intorno e ti sentivi come se fossimo in partita, che stessimo cercando di fare punti e che si stesse arrivando alla parte finale della partita, ma poi...Improvvisamente la partita è finita. Dobbiamo solo riprenderci e cercare di giocare in modo più semplice".

