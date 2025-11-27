Hancko: "Nello spogliatoio avevamo detto che i calci piazzati sarebbero stati decisivi"

David Hancko, difensore dell’Atletico Madrid, ha commentato la vittoria della sua squadra contro l’Inter, sottolineando il valore del successo in un contesto complicato. "Guardando il nostro percorso, avevamo affrontato avversari difficili e perso in trasferta contro Liverpool (3-2, giornata 1) e Arsenal (4-0, giornata 3). Oggi ci siamo trovati di fronte a un’Inter che aveva vinto quattro partite su quattro, e siamo davvero felici. È stata una vittoria molto importante, anche per l’atmosfera incredibile che c’era nello stadio. Sono partite che mi rendono orgoglioso di come giochiamo e che siamo stati premiati con il risultato".

Hancko ha poi analizzato l’andamento della partita: "Sento che siamo una squadra molto forte, ma nella prima metà del match l’Inter ha avuto momenti in cui ha dominato il possesso e ci ha messo in difficoltà in fase difensiva. Siamo riusciti a ribaltare la situazione. Ci sono stati momenti in cui abbiamo creato molte occasioni e mi aspettavo una partita decisa dai dettagli. Nello spogliatoio avevamo detto che i calci piazzati sarebbero stati cruciali in questo tipo di gare, e oggi hanno funzionato a nostro favore".

Le parole del difensore evidenziano la capacità dell’Atletico di gestire situazioni delicate, sfruttare i dettagli e trasformare i calci piazzati in punti di forza, confermando l’importanza della solidità difensiva e dell’organizzazione anche contro squadre di alto livello.