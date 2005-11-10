Ufficiale Il Le Havre riabbraccia "uno dei migliori prestiti" della sua storia: Mwanga ha firmato

Il Le Havre riabbraccia Junior Mwanga. Dopo il prestito che aveva lasciato il segno nella seconda parte della stagione 2024-25, il centrocampista torna in Normandia, questa volta a titolo definitivo, firmando un contratto fino al giugno 2030.

Classe 2003, Mwanga aveva conquistato rapidamente l'affetto dei tifosi grazie alle prestazioni offerte durante la corsa salvezza del Le Havre. Arrivato in prestito dal Strasburgo nel mercato di gennaio, si era imposto come uno dei protagonisti della permanenza del club in Ligue 1, distinguendosi per intensità, personalità e spirito di sacrificio. Nella scorsa stagione ha invece indossato la maglia del Nantes, ora il ritorno è definitivo: il centrocampista lascia lo Strasburgo e vestirà nuovamente la maglia del Le Havre, dove indosserà il numero 6. Un'operazione resa possibile anche grazie al sostegno di Blue Crow Sports Group, che ha contribuito alla buona riuscita del trasferimento.

Per il club francese si tratta di un acquisto particolarmente significativo, considerando l'impatto avuto da Mwanga nella sua precedente esperienza. Al momento del suo addio, il Le Havre aveva definito il suo prestito "uno dei migliori successi ottenuti con questa formula", sottolineandone l'impegno e la professionalità.