Ufficiale Wrexham, il primo rinforzo arriva dal Crystal Palace: è il terzino Danny Imray

Il Wrexham ha ufficializzato il primo acquisto estivo della propria prima squadra: arriva dal Crystal Palace il laterale difensivo Danny Imray, ingaggiato a titolo definitivo per una cifra non resa nota. Il classe 2003 ha firmato un contratto di quattro anni con il club gallese e ha già raggiunto i nuovi compagni per la tournée negli Stati Uniti, attualmente in corso a New York.

Imray, 23 anni, è un esterno a tutta fascia. Ha iniziato la sua carriera nel calcio inglese con il Chelmsford City, dove ha esordito tra i professionisti a soli 16 anni in National League South, prima di entrare nel settore giovanile del Crystal Palace. Con il club londinese ha collezionato alcune presenze nell'EFL Trophy con la formazione di sviluppo, oltre a diverse esperienze in prestito con Chelmsford, Bromley e Blackpool. Nell'ultima stagione ha militato al West Bromwich Albion, sempre con la formula del prestito, disputando 17 partite in Championship e contribuendo alla rimonta della squadra con una striscia di dieci risultati utili consecutivi che ha permesso ai Baggies di evitare la retrocessione.

Durante la sua esperienza al West Brom ha realizzato un gol contro il Watford e fornito due assist: "Prima di tutto penso che questo club stia andando nella direzione giusta. È un progetto in grande crescita", ha dichiarato Imray dopo la firma. "Mi hanno convinto tante cose, dalla struttura societaria al rapporto con la comunità. Il Wrexham non vuole solo vincere in campo, ma crescere anche fuori. Il club punta alla Premier League e, dopo aver parlato con l'allenatore, ho capito che è un progetto entusiasmante di cui voglio far parte".