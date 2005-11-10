Ufficiale
Scotti lascia subito l'Avellino, ma solo per un prestito annuale. Va al Savoia in C
TUTTOmercatoWEB
Solo ieri ha firmato un accordo triennale con l'Avellino, che lo ha prelevato dal Milan Futuro, ma l'immediato domani di Filippo Scotti non sarà in Irpinia: il Savoia, neo promosso in Serie C, ha fatto sapere di essersi assicurato il prestito annuale del calciatore.
Di seguito, la nota ufficiale:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive dell'attaccante 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐒𝐜𝐨𝐭𝐭𝐢, proveniente dall'Avellino.
Benvenuto Filippo!
Avanti Savoia!".
Altre notizie Serie C
Bari, Rastelli sul calendario: "Dobbiamo vincere più gare possibili. Soprattutto gli scontri diretti"