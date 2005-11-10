Ufficiale Tecnico italiano per il Lille: è Davide Ancelotti. Sarà la sua prima esperienza in Europa

Dopo la prima esperienza in Brasile sulla panchina del Botafogo, per Davide Ancelotti ci sarà la sua prima panchina in Europa in solitaria, dopo un lungo percorso al fianco del padre Carlo Ancelotti con Paris Saint-Germain, Real Madrid, Napoli, Everton oltre che con la nazionale del Brasile. Il tecnico italiano infatti è stato annunciato come nuova guida del Lille come comunica il club transalpino:

“Il LOSC ha annunciato oggi la nomina di Davide Ancelotti come allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano di 36 anni, che ha lavorato con alcuni dei club e delle nazionali più importanti del mondo, ha firmato un contratto biennale. (...)

Descritto come un lavoratore instancabile e un professionista esemplare, Davide Ancelotti incarna la nuova generazione di allenatori con un approccio tattico moderno, che si avvale della scienza per ottimizzare le prestazioni. La sua naturale autorevolezza e le sue capacità di gestione sportiva, in particolare nell'ambito psicologico, lo hanno reso un leader rispettato, noto per la sua calma e umanità. Inoltre, la sua conoscenza fluente dell'italiano, del francese, dello spagnolo, del portoghese, del tedesco e dell'inglese facilita la comunicazione all'interno dello spogliatoio.

Il LOSC è lieto di dare il benvenuto a Davide Ancelotti in vista della stagione 2026-2027, che vedrà confluire la Ligue 1 e la UEFA Champions League. Questo giovane allenatore, già molto esperto grazie alla sua lunga carriera con alcuni dei club, staff tecnici e spogliatoi più importanti del mondo, è rinomato anche per la sua capacità di far crescere i giovani talenti e di ottenere risultati di altissimo livello”.