Ufficiale Ora è ufficiale: il Villarreal riparte da Inigo Perez in panchina, sostituisce Marcelino

L'anticipazione di TuttoMercatoWeb è stata confermata. Un vero e proprio scossone di mercato infiamma la panchina del Villarreal: Íñigo Perez è ufficialmente il nuovo allenatore per le prossime tre stagioni.

Il giovane tecnico navarrese, che sarà presentato domani, raccoglie la pesante eredità di Marcelino. Si tratta di una scommessa ambiziosa da parte della dirigenza spagnola, affascinata dalla personalità e dallo stile coraggioso dimostrati da Perez sulla panchina del Rayo Vallecano, club in cui ha vissuto due stagioni e mezzo da capo allenatore culminate con una storica finale di Conference League.

A soli 38 anni e quattro mesi, il tecnico di Pamplona compie così un definitivo salto di qualità alla guida del Submarino Amarillo, diventando tra l'altro l'allenatore più giovane a sedersi sulla panchina del club di Serie A spagnola.