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Stoccarda, c’è il rinnovo per la stella Undav: l'attaccante tedesco firma fino al ‘29

Stoccarda, c’è il rinnovo per la stella Undav: l'attaccante tedesco firma fino al ‘29TUTTO mercato WEB
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Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 12:56Calcio estero

Lo Stoccarda ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo del contratto dell’attaccante Deniz Undav, classe ‘96, attualmente in ritiro con la Germania in vista del Mondiale. Un premio per il giocatore che nell’ultima stagione ha messo a segno 25 reti e 14 assist in 46 presenze con la formazione tedesca, di cui è vice capitano, che ha chiuso al quarto posto nell’ultima Bundesliga.

Undav ha prolungato il proprio rapporto con lo Stoccarda firmando un contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno.

"Sono molto felice che il mio percorso a Stoccarda continui, questo rinnovo anticipato significa molto per me e ringrazio la dirigenza e lo Stoccarda per la fiducia che mi hanno accordato. Il club e la città sono diventati come una seconda casa per me negli ultimi tre anni. - sono le sue prime parole - Fin dal primo giorno, tutti qui hanno accolto me e la mia famiglia a braccia aperte e ci hanno riempito d'affetto. Per questo motivo, per me è così importante poter dare qualcosa in cambio con i miei gol e le mie prestazioni. Abbiamo una squadra fantastica con cui abbiamo ancora grandi obiettivi e uno staff tecnico che ci fa migliorare un po' ogni giorno. A tutto questo si aggiungono i nostri incredibili tifosi, che ci sostengono anche nei momenti difficili e ci danno tantissima energia. Sono felicissimo di far parte della famiglia del VfB per molti anni a venire e di celebrare molti altri successi indossando questo stemma sulla mia maglia”.

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