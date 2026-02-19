Il pericolo numero uno per la Fiorentina ci sarà solo al ritorno: Jagiellonia, chi è Pululu

Un nome di quelli che non si dimentica facilmente. Afimico Pululu è la minaccia più importante per la Fiorentina anche se sarà un'assenza pesantissima per i polacchi nell'andata del playoff di Conference League di questa sera, fischio d'inizio alle ore 21. Lo Jagiellonia è una delle realtà più interessanti degli 'altri' campionati europei: giovanissima, prima del campionato polacco, la formazione del trentaquattrenne Adrian Siemieniec ospiterà i Viola nel gelo polacco, in un catino infuocato, pronta a mettere in mostra tutte le sue qualità a livello tattico e tecnico.

Non un ostacolo insormontabile, è chiaro, ma la formazione di Paolo Vanoli avrà davanti giocatori sicuramente complicati da affrontare. Su tutti il centravanti della Repubblica Democratica del Congo, Pululu, nasce a Luanda in Angola ma giovanissimo si trasferisce in Europa. Prima il Coteaux Mulhouse, poi le giovanili del Basilea. Ben quattro stagioni, poi l'esordio in Super League nel 2017, a seguire il prestito al Neuchatel Xamax e nel 2022 passa in Germania. Una stagione senza sfondare al Greuther Furth, vola in Polonia nell'estate del 2022: diventa il miglior marcatore della squadra subito, un riferimento per il progetto e un beniamino della tifoseria.

Anche perché Pululu è uno dei simboli del primo storico titolo in Ekstraklasa dello Jagiellonia. Veloce, versatile, forte, potente, gioca da punta ma anche da esterno d'attacco su entrambi i fronti del reparto offensivo. Esattamente quel tipo di giocatore che la Fiorentina soffre molto, ovvero la punta capace di inserirsi dietro l'ultima linea e di affrontarla a campo aperto sfruttando gli spazi. Una 'benedizione' per i Viola che stasera non ci sia. Ma occhio: scontato un turno di squalifica, ci sarà al Franchi...